Boris Beckers Sohn: Kein Interesse an Tennis

Er ist der älteste Sohn des umtriebigen deutschen Ex-Tennisstars Boris Becker (45). Doch den Fortpflanz Noah Becker (19) zieht es nicht an den Centre Court. Für Tennis interessiert er sich gar nicht. Beruflich geht er seinen persönlichen Leidenschaften nach – als DJ und Modedesigner. Samstagabend stellt er sein Können in Wien unter Beweis. Beim Mode-Event „Fashion Check-in“ im Wiener Hotel „Le Meridien“ präsentierte er seine T-Shirt-Kollektion „Fancy“, gleich im Anschluss stand er an den Turntables und brachte die Style-crowd zum Tanzen. Was er auflegt nennt er „elektronische Musik, eine Art ‚Tech House‘, manchmal , Deep House‘. Das mache ich von meiner jeweiligen Klientel abhängig.“

Mit 17 Jahren lancierte er seine erste T-Shirt-Linie. Sein Ziel hat er klar vor Augen: „Ich werde die Kollektion ausweiten und ,High-End-Streetwear‘ machen – Kleidung, die man beim Ausgehen, aber auch tagsüber tragen kann.“