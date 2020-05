Boris Becker: Vier Fehler in zwei Twitter-Sätzen

EU

Grund für die Entrüstung: Die falsche Grammatik, das falsche „als“ statt des richtigen „weil“. Zweitens wurde nichtAngela Merkel mit dem Friedensnobelpreis geehrt, sondern die. Drittens kann man den Nobelpreis nicht gewinnen wie ein Tennisturnier, und viertens kann es sich streng genommen nicht um Patriotismus handeln, da dieja keine Nation ist.

Die Wutbeiträge lesen sich so: „Ich werde an dem Tag Patriot, an dem @Becker_Boris wegen schier unfassbarer Idiotie die Staatsbürgerschaft aberkannt wird. Ein anderer: „Werter Herr @Becker_Boris Patrioten zahlen auch in Deutschland ihre Steuern, Gruß nach London.“ Becker redet sich aus, dass es schon zwei Uhr Früh gewesen sei.

