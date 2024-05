Das bestätigte Beckers Anwalt Christian-Oliver Moser am Freitagabend nachdem die "Bild" zuvor darüber berichtet hatte. Weitere Einzelheiten wollte Moser nicht nennen. Auch das Blatt berichtete, dass Becker nicht verraten wolle, wann die Verlobung stattgefunden habe und ob es schon ein Hochzeitsdatum gebe. Der 56-Jährige habe auf seine Privatsphäre verwiesen.

Boris Becker gibt Verlobung bekannt

"Bild" zufolge traten Becker und seine Partnerin bei den Filmfestspielen von Cannes auf, wo die Dokumentation "Nasty - More than just Tennis" vorgestellt worden sei. Der Film dreht sich um den früheren rumänischen Tennisspieler Ilie Nastase (77).