Boris Becker über seine 3. Hochzeit: "Alle haben geweint, auch ich"

Aller guten Dinge sind drei: Der dreifache Wimbledon-Sieger Boris Becker hat im September wieder geheiratet. Der 56-Jährige und seine Freundin Lilian de Carvalho Monteiro (34) gaben sich in dem Nobeldorf Portofino an der italienischen Riviera das Ja-Wort. Das Paar feierte seine Hochzeit zusammen mit etwa 80 Gästen oberhalb des Mittelmeerhafens in einer streng abgeschirmten ehemaligen Abtei.

Der ehemalige Tennisstar und die Bankerin, die aus dem afrikanischen Inselstaat São Tomé und Príncipe stammt, sind seit mehreren Jahren ein Paar. Monteiro stand Becker auch zur Seite, als ihm in London wegen falscher Angaben zu seiner finanziellen Pleite der Prozess gemacht wurde und er siebeneinhalb Monaten im Gefängnis saß. Inzwischen leben die beiden in Mailand. In seine Wahlheimat London darf der "Entrepreneur", wie Becker sich nun selbst bezeichnet, infolge der Verurteilung bislang nicht zurück.

Monteiro sagte der Vogue in einem im Vorfeld des Jaworts geführten Interview: "Ich glaube, wir haben so viele Dinge gemeinsam durchgemacht, dass ich dadurch verstanden habe, was es bedeutet, jemanden in seinem Leben zu haben, mit dem man sein Leben teilen möchte."

Becker wiederum verbreitete auf Instagram einen Sinnspruch: "Wir alle erreichen auf unserem Heilungsweg einen Punkt, an dem wir aufhören, andere Leute davon überzeugen zu wollen, das Richtige zu tun. Wir beobachten einfach ihre Entscheidungen, verstehen ihren Charakter und entscheiden, was wir in unserem Leben zulassen wollen."

"Lilian war die Nummer eins"

Im Hello!-Gespräch thematisierte Becker auch die hinter ihm liegenden unangenehmeren Zeiten: "Wie man bei Hochzeitszeremonien sagt, muss man in guten und in schlechten Tagen einen Weg finden, zusammenzuhalten. Wir hatten sicherlich sehr schwierige Tage, denn meine persönliche Situation war sehr herausfordernd. Aber gerade da habe ich meine wahren Freunde und meine Partnerin fürs Leben kennengelernt", so Becker.

"Manchmal musst du auf die Probe gestellt werden, um herauszufinden, wer deine wahren Freunde oder dein echter Partner sind, und das war bei mir der Fall. Und ich erkannte, wer zu mir gehörte und wer nicht zu mir gehörte. Lilian war die Nummer eins."