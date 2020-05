Boris Becker rät van der Vaarts von Scheidung ab

Der Ex-Tennisstar Boris Becker hegt noch Hoffnungen für Sylvie und Rafael van der Vaart. "Liebe Van Der Vaarts, ich habe euch beide sehr gerne! Bitte keine schnelle Scheidung, vielleicht geht's in sechs Monaten wieder ...", verkündete Becker am Donnerstag via Twitter.

Becker (45) war sieben Jahre lang mit seiner Frau Barbara verheiratet, im Jänner 2001 wurden die beiden geschieden. Im Sommer 2009 heiratete er seine Lilly. Das Ehepaar van der Vaart hatte am Mittwoch überraschend seine Trennung bekanntgegeben.