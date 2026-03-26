5 Jahre in Isolation: Bonnie Strange bricht ihr Schweigen über toxische Beziehung

Nachdem die Vorwürfe von Collien Fernandes gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen derzeit in aller Munde sind, sorgt nun auch Influencerin und Model Bonnie Strange mit ihren Aussagen über eine toxische Beziehung für Aufsehen. Jahrelang traute sich Bonnie Strange nicht, vor der Kamera zu reden In einem Video auf Instagram gibt sie einem namentlich nicht genannten Ex-Freund die Schuld für ihre lange Abwesenheit. Ihr ehemaliger Partner habe sie systematisch kritisiert, manipuliert und unterdrückt und ihr eingeredet, "zu alt" für ihren Job zu sein. Die Beziehung habe sich verheerend auf ihre Karriere ausgewirkt, da der Mann versucht haben soll, sie von ihrer Arbeit als Influencerin abzubringen.

"Die letzten fünf Jahre habe ich mich nicht getraut, vor der Kamera zu reden, weil ich einen richtig beschissenen Boyfriend hatte", so die heute 39-Jährige. "Der sowas von unsicher war. Der hat einfach Angst gehabt, mich zu verlieren und deswegen hat er mir einfach alles schlechtgeredet, was mir lieb ist", erzählt Strange. "Ich war mit ihm von 2021 bis 2023 zusammen und er hat mir jeden Tag meinen Job und mein Hobby und meine Passion schlechtgeredet." Ihr Ex-Partner habe nicht nur mit Eifersucht und Kontrolle auf Kommentare unter ihren Videos reagiert und sie "fertiggemacht". Was Strange besonders zu schmerzen scheint, sind die negativen Auswirkungen auf ihr Selbstvertrauen, die mit der Unterdrückung durch ihren Freund einhergingen.