Böse Gerüchte um Ehe von Cameron Diaz

Cameron Diaz‘ zurückgezogener Lifestyle sorgt immer wieder für Spekulationen. Nachdem die Schauspielerin vor wenigen Tagen bestätigt hatte, dass sie sich aus dem Filmbiz zurückgezogen hat, schreiben nun Klatschgazetten eine Ehekrise bei Diaz und ihrem Mann Benji Madden herbei.

Krisengerüchte

Wie das OK!-Magazin berichtet, soll es in der Beziehung des seit 2015 verheirateten Paares in letzter Zeit alles andere als harmonisch zugehen. "Cam ist völlig am Boden, weil ihre Beziehung überhaupt nicht so läuft, wie sie sich das wünscht. Sie weiß einfach nicht mehr weiter", will ein angeblicher Freund der 45-Jährigen wissen.

Was die Krisengerüchte nun zusätzlich anheizt: Benji befindet sich derzeit zusammen mit seinem Zwillingsbruder Joel Madden auf Australien-Tour mit ihrer gemeinsamen Band "Good Charlotte". Doch während Joels Frau Nicole Richie ihren Mann begleitet, reist Benji allein. Als Benji nun zusammen mit Joel und Nicole einen Yachtausflug in der Nähe von Sydney unternahm, soll der Musiker an Bord mit einer brünetten Unbekannten geflirtet haben. Zumindest liegen dem Magazin Fotos vor, auf denen sich Benji mit der unbekannten Dame bestens zu unterhalten scheint.