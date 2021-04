Body Positivity: Hamilton zeigt seinen Körper auf Instagram

Der weltbekannte Sportler gibt in den sozialen Medien sonst eher wenig von seinem Körper preis. Doch nun präsentiert er sich am heutigen Montag, den 19. April, so intim wie nie - lediglich in kurzer Trainingshose - auf Instagram und berichtet dabei von Tagen, an denen auch er seinen Körper hasst und sich zu dünn oder zu dick fühlt. Zudem spricht Hamilton in seinem Posting über psychische Gesundheit und motiviert seine Fans zum Sport. Ihm persönlich hilft Bewegung, um stets positiv zu bleiben. Dabei unterstreicht er sowohl die nötige Motivation, die man haben müsse, sowie eine richtige Ernährung, aber auch Konsistenz. Diese Faktoren seien schließlich, seiner Meinung nach, der Schlüssel zum Erfolg.