Bobby Brown: Sohn Bobby Brown Jr. stirbt mit 28 Jahren

Bobby Browns Sohn Bobby Brown Jr. ist im Alter von 28 Jahren gestorben. Sein Tod ereignete sich fünf Jahre nach die Tochter des Musikers und der verstorbenen Sängerin Whitney Houston Bobbi Kristina Brown infolge einer Drogenvergiftung in der Badewanne ertrunken war.

Booby Brown Jr. stirbt mit nur 28 Jahren

Bobby Jr., war eines von Bobby Browns sieben Kindern. Er wurde am Mittwoch, dem 18. November, in seinem Haus in Los Angeles tot aufgefunden, berichtet TMZ. Bobby Brown Jr. stammte aus der elfjährigen On-Off-Beziehung des 51-jährigen "My Prerogative"-Interpreten mit Kim Ward. Über die Todesursache liegen keine Einzelheiten vor, so ein Sprecher der Polizei von Los Angeles. Die Untersuchungen eines Gerichtsmediziners werden erst erwartet.

Der aufstrebende Musiker war der Halbbruder von Bobbi Kristina, die Bobby Brown mit seiner Ex-Frau, der verstorbenen Sängerin Whitney Houston, bekam.

Der herzzerreißende Verlust ereignet sich rund fünf Jahre, nachdem Bobbi Kristina im Jänner 2015 bewusstlos in einer Badewanne in ihrem Haus in Atlanta aufgefunden worden war.

Die 22-jährige Promi-Tochter blieb sechs Monate in einem medizinisch bedingten Koma, bevor sie am 25. Juli 2015 verstarb - nur drei Jahre nach dem tragischen Tod ihrer berühmten Mutter, die im Alter von 48 Jahren verstorben war. Als Todesursache wurden Hirnschäden zusammen mit einer Lungenembolie festgestellt, die durch den gleichzeitigen Missbrauch von Alkohol, Marihuana, Morphium und einem Kokain-Ersatzpräparat eintraten.

Besonders tragisch: Auch Houston wurde mit dem Gesicht nach unten leblos in der Badewanne aufgefunden, im Hotel Beverly Hilton in Beverly Hills. Als Todesursache wurde Ertrinken festgestellt. Der chronische Missbrauch von Kokain und eine Herzkrankheit sollen zum frühen Tod der Sängerin beigetragen haben.

Als die Mutter im Februar 2012 starb, befand sich ihre Tochter Bobbi Kristina in der Lobby des Beverly Hilton-Hotels. Die damals 18-Jährige erlitt einen Zusammenbruch und musste im Cedars-Sinai-Krankenhaus behandelt werden. Den Verlust ihrer Mutter soll die junge Frau nie verkraftet haben. Kurz vor ihrem Tod hatte Brown die Befürchtung geäußert, dass sie so enden würde wie ihre Mutter: "I’ll end up like Mom", zitierte die Daily Mail die junge Sängerin. Bobbi Kristina wurde neben ihrer Mutter in New Jersey begraben.