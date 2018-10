Bob Saget: "Full House"-Star hat "Ja" gesagt

Vergangenen November hatte der frühere "Full House"-Star Bob Saget (62) um die Hand seiner Freundin Kelly Rizzo angehalten. Jetzt wurde geheiratet: Wie das Magazin People berichtet, gaben der Schauspieler und die 39-Jährige Fernsehmoderatorin einander am Wochenende das Jawort.

Hochzeit im Strandhotel

Dem Bericht zufolge fand die Trauung im Luxus-Hotel "Shutters on the Beach" in Santa Monica, Kalifornien, statt.

Saget bestätigte die Heirat mit einem Hochzeitsfoto auf Instagram. "Okay, wir sind also los und haben es getan. Und verdammt, sind wir glücklich", schrieb der Serien-Star.