Bo Derek: Was treibt eigentlich das Sexsymbol der 80er?

In den 80er Jahren wurde Bo Derek als Sexsymbol gefeiert. International bekannt wurde die heute 63-Jährige durch die Hauptrolle in dem 1979 gedrehten Film "Zehn – Die Traumfrau", für den sie als Beste Nachwuchsdarstellerin für den Golden Globe Award nominiert wurde. In der Komödie, die mit rund 75 eingebrachten Millionen Dollar zum Kassenschlager wurde, verführte die damals 22-jährige einen Musicalkomponisten (dargestellt von Dudley Moore).

Heute würde sie als "kultureller Aasgeier" gelten

Unvergessen bleibt die Szene, in der Bo Derek mit blonden Rastazöpfen im knappen Badeanzug den Strand entlangläuft. 40 Jahre nach der kultigen Strandszene blickt die US-Amerikanerin jedoch kritisch auf ihren damaligen Look zurück.

In einer neuen Dokumentation mit dem Titel "In my own words" (Anm. "In meinen eigenen Worten"), die auf dem digitalen Reelz-Kanal gezeigt wird, verrät Derek, dass sie den Film nach der Premiere nur noch ein Mal gesehen habe – und zwar erst vor einigen Wochen, da sie es hasse, sich alte Filme von sich anzusehen.