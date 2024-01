Blockbuster-Rolle für Milly Alcock: Alles über den "House of the Dragons"-Star

Wer ist Milly Alcock?

Alcock wurde am 11. April 2000 in Australien geboren und wuchs in Sydney auf. Sie hat zwei Brüder. Mit der Schauspielerei kam sie erstmals während einer Schulaufführung in der Rolle des Rotkäppchens in Berührung.

Im Alter von 14 Jahren gab sie 2014 ihr Schauspieldebüt in einer Episode der Fernsehserie "Wonderland". Die Rolle war damals aber noch recht unscheinbar - der Serienstar wird als "Teenage Girl" angeführt.

In den darauffolgenden Jahren etablierte sie sich durch größere Serienrollen in Fernsehserien - wie in "High Life", "Janet King", "A Place to Call Home", "Pine Gap", "Fighting Season" oder in "Les Norton" als Schauspielerin in Australien. 2018 gewann sie den "Rising Star Award" der Casting Guild of Australia.