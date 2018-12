Blitzhochzeiten: Diese Stars hatten es mit dem Heiraten (zu) eilig

Nicolas Cage & Alice Kim

Schauspieler Nicolas Cage lernte seine Ex-Frau Alice Kim 2004 in einem Restaurant in L.A. kennen und verliebte sich Hals über Kopf in die damals 19-Jährige Koreanerin. Nur zwei Monate später traten die Kellnerin und der Hollywoodstar vor den Traualtar. 2016 endete ihre Ehe nach 12 Jahren Paarlauf.