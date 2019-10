Blitze und Turbulenzen: Flieger von Kate & William konnte nicht landen

Ein heftiger Sturm hat die Reisepläne von Prinz William und seiner Frau Kate in Pakistan durchkreuzt und dem Paar einen turbulenten Flug beschert. Wegen des Unwetters konnte die Maschine mit Kate und William am Donnerstagabend nicht in der Hauptstadt Islamabad landen, wie mitreisende Journalisten berichteten.

Nach zwei vergeblichen Landeversuchen kehrte das Flugzeug in die pakistanische Stadt Lahore zurück, wo es gestartet war. "Der Pilot kreiste eine Stunde lang, aber die Blitze - und die Turbulenzen - waren so schlimm, dass wir zurückfliegen mussten", schrieb die Königshaus-Reporterin der Daily Mail, Rebecca English, im Onlinedienst Twitter. "Wenige von uns haben vorher so schlimme Turbulenzen erlebt." Der Fernsehjournalist Chris Ship vom Sender ITV schrieb, er sei nie zuvor in einem Flugzeug so nervös gewesen.

Prinz William, selbst ein Pilot, nahm die ganze Sache offenbar gelassen: Der Herzog von Cambridge vergewisserte sich bei den Journalisten an Bord, ob es allen gut gehe - und scherzte, er selbst habe die Maschine geflogen, twitterte Daily Mail-Reporterin English.