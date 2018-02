Blake Lively: So nahm sie nach Geburt 28 Kilo ab

Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Jamie McCarthy

Vergangenen September wurde "Gossip Girl"-Star Blake Lively zum zweiten Mal Mama. Nur wenige Wochen nach der Geburt war die Schauspielerin wieder top in Form. Nicht zuletzt wegen dem Karibik-Drama "The Shallows", für den die 30-Jährige bis zu sechs Tage die Woche trainierte. Doch auch sonst achtet der ehemalige "Gossip Girls"-Star auf regelmäßige Fitness-Einheiten und eine gesunde Ernährung. Ihr Personal Trainer verrät gegenüber dem Fitness-Magazin Well + Good, wie ein typische Workout-Session bei der Schauspielerin so aussieht.

Jede Trainingseinheit durchläuft vier Phasen:

3-5 Minuten Aufwärmen mit einem sogenannten Foam-Roller (Schaumstoffrolle)

3-5 Übungen zur dynamischen Mobilisation von Rücken und Hüfte mit jeweils 8 bis 10 Wiederholungen Zb. Po-Übungen wie die "Glute Brigde", bei der das Becken im Liegen angehoben wird oder die Übung "Katzenbuckel und Pferderücken", bei der im Vierfüßlerstand der Rücken jeweils gekrümmt bzw. durchgestreckt wird.

Spezielle Übungen zur Kräftigung diverser Körperpartien wie "Squats", "Side Slams" oder sogenannte "Ball Slams" mit anschließendem Gewichtetraining – jeder Zirkel wird dreimal Durchlaufen

20 bis 30 Minuten High Intensity-Cardiotraining auf dem Laufband, Crosstrainer oder Stepper runden das Workout ab



In Vorbereitung für "The Shallows" konzentrierte sich der Blake jeden Tag auf eine andere Körperpartie. An einem Tag trainierte sie beispielsweise Arme und Beine, an nächsten Beine und Po, am dritten Tag wurde im Swimmingpool trainiert, am vierten Tag an der frischen Luft, am fünften Tag standen "leichte" Bewegungseinheiten wie Wanderungen oder lange Spaziergänge auf dem Programm.

Ernährung: Null Zucker

Wenn sie trainiert, verzichtet sie zudem auf "industriell verarbeitete Lebensmittel", wie sie selbst in einem Interview mit dem Magazin People erklärte. Auch Gluten und Soja nehme sie nicht zu sich.

"Eiweiß, Kohlenhydrate und Gemüse müssen sich die Waage halten", erklärt Lively weiter. Dafür würde sie auf Zucker nicht völlig verzichten.

