Bis zu 10 Jahre Haft: McGowan wegen Drogenbesitzes angeklagt

Im Jänner 2017 hatten Polizisten mehrere Säckchen Kokain in McGowans Geldbörse gefunden, die sie in einem Flugzeug in Washington vergessen hatte. Die US-Schauspielerin ("Charmed") bestreitet, dass die Drogen ihr gehörten. "Diese Vorwürfe wären nie aufgekommen, würde sie sich nicht als Sprachrohr für Frauen starkmachen", sagte die Anwältin der 44-Jährigen gegenüber US-Medien.

McGowan war im vorigen Herbst eine der ersten Frauen, die dem früheren Hollywood-Mogul Harvey Weinstein Vergewaltigung und sexuelle Übergriffe vorwarfen. Der Filmproduzent wurde Ende Mai angeklagt.