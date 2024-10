Birthe Wolter: "Rote Rosen"-Star mit 43 Mutter geworden

Schwanger trotz Endometriose und Adenomyose

Sohn Momme ist bereits am 18. Oktober auf die Welt gekommen. Vor einigen Monaten sprach Wolter im Interview mit Bunte offen über ihre großen Schwierigkeiten, schwanger zu werden. Sie habe sich an eine Kinderwunschklinik gewandt, dort wurden ihr aber gleich zwei Diagnosen gestellt: Endometriose und Adenomyose. Die Ärzte rieten ihr deshalb zu einer künstlichen Befruchtung, was Wolter jedoch abgelehnt habe. Als es dann doch auf "natürlichem Wege" klappte, sei das für die Schauspielerin "ein Wunder" gewesen, verriet sie in Bunte.