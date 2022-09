Billy Ray Cyrus: Blitz-Verlobung nach Scheidung führt zu Bruch mit Tochter Miley

Billy Ray Cyrus, der Vater von Musik-Superstar Miley Cyrus, soll sich Berichten zufolge nur fünf Monate nach der Scheidung von Tish Cyrus verlobt haben.

Billy Ray Cyrus verlobt mit Sängerin Firerose?

Der 61-Jährige war 28 Jahre lang in zweiter Ehe mit Tish Finley verheiratet, die nach der Hochzeit seinen Nachnamen annahm. Aus der Ehe gingen die gemeinsamen Kinder Miley, Braison und Noah Cyrus hervor. Im April wurde bekannt, dass Tish die Scheidung von Billy Ray Cyrus eingereicht hat. Jetzt wird berichtet, dass sich der Country-Star mit einer wesentlich jüngeren Sängerin namens Firerose verlobt haben soll. Laut The US Sun wurde diese kürzlich mit einem riesigen Diamantring auf ihrem Instagram-Account gesehen.