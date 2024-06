Den Antrag hatte Cyrus bereits im August 2022 gemacht, wie das Paar dem Magazin People in einem gemeinsamen Interview erzählt hatte. "Billy sah mich an und fragte: 'Willst du mich heiraten?' Und ich habe nur gesagt: 'Natürlich will ich. Ich liebe dich'", sagte Firerose. Ihren Verlobungsring habe sie sich später selbst ausgesucht. Die beiden Musiker waren nach eigenen Worten über zehn Jahren befreundet gewesen. Kennengelernt hätten sie sich in Los Angeles am Set der Teenager-Serie "Hannah Montana", in der Cyrus damals an der Seite seiner Tochter Miley spielte. Firerose habe an dem Tag auf dem Gelände für ein anderes Projekt vorgesprochen, und so seien sie sich auf dem Studiogelände begegnet. Cyrus habe sie eingeladen, bei den Dreharbeiten zuzuschauen, und danach seien sie in Kontakt geblieben.