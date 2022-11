Billie Eilish gibt intime Einblicke in Beziehung mit Jesse Rutherford

Was sie an Rutherford am meisten schätze, sei die Freiheit, die der Musiker ihr gibt, fügte sie hinzu. "Ich möchte Raum haben, und ich möchte Liebe und Aufmerksamkeit", plauderte die Sängerin, die Details zu ihrem Privatleben sonst lieber für sich behält, aus. "Ich bin einfach sehr inspiriert von dieser Person. Und weißt du, er ist von mir inspiriert, was wirklich cool ist."

Gerüchte um eine Beziehung Eilishs und Rutherfords wurden erstmals im Oktober laut, nachdem die Musikerin und der Sänger der Band "The Neighbourhood" gemeinsam auf einer Party gesehen wurden.