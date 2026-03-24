Bill Cosby erneut wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt

Bill Cosby, einst gefeierter TV-Star und Vorzeige-TV-Papa, wurde von einem Geschworenengericht in Santa Monica, Kalifornien, für schuldig befunden, Donna Motsinger im Jahr 1972 unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht zu haben. Die Jury sprach der heute 84-jährigen Frau 19,25 Millionen Dollar Schadensersatz zu. Das berichtet unter anderem die New York Times. Motsinger, die jahrzehntelang mit dem Trauma leben musste, erklärte nach dem Urteil: "Es hat 54 Jahre gedauert, bis Gerechtigkeit geschah." Der Schadensersatz sei für sie zweitrangig, betonte sie. Wichtiger sei, dass ihr geglaubt und Cosby zur Verantwortung gezogen werde. Neben dem Schadensersatz hat die Jury auch Strafschadenersatz verhängt, dessen Höhe noch in einem gesonderten Verfahren entschieden wird. Cosby selbst blieb dem Verfahren fern. Seine Anwältin Jennifer Bonjean kündigte Berufung an und bezeichnete die Klage selbst als unbegründet.

Die Ereignisse von 1972: Was die Gerichtsakten offenbaren Motsinger, damals Kellnerin im Restaurant Trident in Sausalito, lernte Cosby laut den Gerichtsakten kennen, als er in der Nähe ein Comedyalbum aufnahm. Er lud sie zu einer Vorstellung im Circle Star Theater ein, bot ihr in der Limousine Wein und später im Backstage-Bereich eine Pille an. Motsinger gab an, sie habe geglaubt, es handle sich dabei um Aspirin. Was danach geschah, beschreibt Motsinger als traumatisch. Sie verlor mehrfach das Bewusstsein und erinnerte sich nur daran, wie Cosby sie zusammen mit zwei Männern in eine Limousine setzten. Später wachte sie in ihrem Zuhause nahezu entkleidet auf. Cosby hingegen bestritt die Vorwürfe vehement und erklärte, er habe Motsinger weder unter Drogen gesetzt noch missbraucht. Er könne sich nicht mehr daran erinnern, ob es zu sexuellem Kontakt kam.