Beziehungs-Aus bei Taylor Swift? Die Sängerin soll wieder solo sein

Dass Alwyn bisher noch kein einziges von Swifts Konzerten auf der Tour besucht hat, befeuerte diese zusätzlich.

Alwyn und Swift arbeiteten auch zusammen, waren aber sehr auf ihre Privatsphäre bedacht. "Joe ist die erste Person, der ich jeden Song vorspiele, den ich geschrieben habe. Ich hatte so viel Spaß, als wir in der Quarantäne-Zeit gemeinsam Songs geschrieben haben", sagte sie in der Dankesrede als sie den Grammy für das "Album des Jahres" gewonnen hatte.