Beyoncé spricht über dramatische Entbindung ihrer Zwillinge

Durch die Hölle und zurück

"Am Tag, an dem ich Rumi und Sir auf die Welt brachte, wog ich 99 Kilo. Alles an mir war wegen einer Blutvergiftung geschwollen und ich musste über einen Monat im Bett liegen. Meine Gesundheit und die Gesundheit meiner Babys war in Gefahr, darum hatte ich einen Notfall-Kaiserschnitt," so die Dreifachmutter. "Ich ging durch die Hölle und zurück," beschreibt das Multitalent das traumatische Erlebnis.

"Nach der Geburt meines ersten Kindes glaubte ich den Aussagen der Gesellschaft, wie mein Körper auszusehen hat", schreibt Beyoncé und fährt fort: "Ich habe Druck auf mich ausgeübt, um das Babygewicht in drei Monaten zu verlieren, und habe eine kleine Tour geplant, um sicherzustellen, dass ich es tun werde. Rückblickend war das verrückt." Tochter Blue Ivy wurde 2012 geboren.