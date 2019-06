4 Monate nach Geburt: Sophia Wollersheim will zu 35cm-Taille zurück

Nach der Geburt ihrer Tochter Amanda hat Sophia Vegas, ehemals Wollersheim, nun Details zu ihrer geplanten Hochzeit verraten.

Gleich drei Hochzeiten für Sophia Vegas

Im Mai verlobte sich die 31-Jährige mit dem Kindsvater, dem US-amerikanischen Investmentberater Daniel Charlier, mit dem Vegas in Beverly Hills zusammenlebt. Die Verlobung fand im italienischen Mailand statt.

Nun verriet Sophia erstmals Details zur Hochzeit, die im August stattfinden soll.

Gleich drei Hochzeiten seien geplant, plauderte Vegas gegenüber RTL aus. "Wir wollen im August heiraten. Es soll drei Hochzeiten geben. Eine hier in Beverly Hills, eine in Deutschland und eine auf Ibiza", so die Ex-Frau von Rotlicht-König Bert Wollersheim.