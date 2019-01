Bestätigt: Kim Kardashian wird zum vierten Mal Mutter

Reality-Star Kim Kardashian und ihr Mann, Rapper Kanye West, werden erneut Eltern. Wie auch schon ihr jüngster Sohn Chicago, der am 15. Jänner 2018 das Licht der Welt erblickt hat, soll das vierte Kind des Paares von einer Leihmutter ausgetragen werden.

Kim Kardashian wird wieder Mama

In der Sendung "Watch What Happens Live with Andy Cohen" bestätigte Kardashian weiteren Nachwuchs. Moderator Cohen wollte von der 38-Jährigen wissen, ob sie und West schon wieder an einem Baby basteln würden.

"Das tun wir", antwortete Kardashian. Sie enthüllte zudem, dass ihr viertes Kind "schon bald" zur Welt kommen soll. Auch das Babygeschlecht verriet Kardashian bei dieser Gelegenheit: "Es ist ein Bub. Ich denke, dass das schon bekannt war."