Beruf: First Lady

In früheren Zeiten hatten First Ladys vor allem schön und repräsentativ zu sein, worin Fürstin Gracia Patricia unschlagbar war. Was Aussehen und Charisma einer First Lady für ihr Land bewirken kann, zeigte die Hollywoodschauspielerin besser als jede andere. Nach ihrer Hochzeit mit Fürst Rainier von Monaco genoss der Zwergstaat an der Côte d’Azur mehr Aufmerksamkeit und Kapitalzufluss als manch große Nation.

Österreichs First Ladys zogen es – wie zurzeit auch Margit Fischer – meist vor, möglichst privat zu bleiben und sich karitativen Aufgaben zu widmen. Kaiserin Elisabeth hasste ihre Rolle geradezu und ging inkognito auf Weltreisen, statt die Monarchie an der Seite ihres Mannes zu repräsentieren. In der Zweiten Republik fiel nur ein Bundespräsident in seinem Privatleben aus dem Rahmen: Thomas Klestil ließ sich während seiner Amtszeit von first First Lady Edith scheiden, um second First Lady Margot Löffler zu ehelichen.