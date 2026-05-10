Diese Star-Töchter treten in die Fußstapfen ihrer berühmten Eltern

Meryl Streep (76) ist durch ihre Rolle als Miranda Priestly im zweiten Teil von "Der Teufel trägt Prada" im Moment ja wieder in aller Munde. Doch nicht nur sie bekommt gerade viel Aufmerksamkeit, auch ihre Tochter Grace Gummer (39). Denn sie spielt Carolyn Bessette in der Serie "Love Story", die die Liebesgeschichte von John F. Kennedy und Carolyn Bessette nachzeichnet. Auch sonst hat sie sich in diversen Filmen und Serien schon einen Namen gemacht.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/PETER FOLEY Meryl Streep, Grace Gummer und Mark Ronson

Und sie ist nicht das einzige Promi-Kind, das in die Fußstapfen der berühmten Mama tritt. So wurde etwa Maya Hawke (27), die Tochter von Uma Thurman (56) und Ethan Hawke (55), zum Star in der Serie "Stranger Things".

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"Meine Eltern sind magisch", sagte Maya Hawke im Podcast „Good Hang“ gegenüber Amy Poehler. "Meine Mutter kam von der Arbeit nach Hause – glamourös, strahlend – und hat sofort einen langen Rock angezogen und Gartenhandschuhe. Sie ging dann mit mir nach draußen, um mir zu zeigen, wie ich stechende Brennesseln einsammle, um daraus Suppe zu machen."

Kein Interesse an Ruhm Den Ruhm ihrer Eltern Angelina Jolie (50) und Brad Pitt (62) hat Shiloh (19) lange Zeit abgelehnt. "Meine Kinder haben kein Interesse am Berühmtsein, besonders Shiloh hasst es", sagte Angelina Jolie auf einem Panel des Santa Barbara International Film Festival.

"Ich wollte immer, dass sie sich mit Filmen beschäftigen, weil es so eine wundervolle Familie ist, um kreativ und künstlerisch tätig zu sein. Aber sie sind nicht interessiert. Einige von ihnen tanzen, einige malen, einige lieben das Theater, aber keiner würde dafür sterben, um auf der Leinwand zu sein."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/FABIO FRUSTACI Angelina Jolie mit ihren Töchtern Zahara und Shiloh

Den Tanz hat etwa Shiloh für sich entdeckt und bewarb sich für das K-Popmusikvideo zu "What’s a Girl To Do". Auch das wurde aber eher geheim gehalten. "Selbst nach dem Dreh wussten wir nicht, dass sie die Tochter von Angelina Jolie und Brad Pitt ist. Das haben wir erst kürzlich eher zufällig erfahren", sagte ein Sprecher des Labels Starship Entertainment zu der koreanischen Zeitung Maeil Business Newspaper Star Today.

Berühmt von Geburt an Von Geburt an im Rampenlicht stand die Tochter von Musik-Superstar Beyoncé (44), Blue Ivy (14). Denn nur zwei Tage nach ihrer Geburt wurde ihr Glucksen und Weinen für den Song ihres Papas, Jay-Z, (56) "Glory" aufgenommen. Nur drei Jahre später sang sie dann schon richtig und wirkte beim Coldplay-Song "Up & Up" mit.

Danach sollten einige Jahre vergehen, doch 2020 nahm sie gemeinsam mit ihrer Mama Beyoncé, dem Rapper Saint Jhn und dem Sänger Wizkid, den Song "Brown Skin Girl" auf, den sie kurze Zeit später auch auf der Bühne performte.

Als Beyoncé dann ihre "Cowboy Carter Tour" bestritt, war Blue Ivy eine der Backgroundtänzerinnen. Sie hat aber auch ihr Talent für Synchronisation erkannt und sprach im Film „Mufasa – Der König der Löwen“ Kiara.

Auch North West (12) die Tochter von Reality-TV-Star Kim Kardashian (45) kennt das Leben in der Öffentlichkeit von Geburt an. Kardashian stand in der Kritik, da sie ihrer Tochter schon in jungen Jahren gefärbte Haare und Piercings erlaubte.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/- / - North West und Kim Kardashian

Mittlerweile ist sie zwölf Jahre alt und ihre Karriere nimmt richtig an Fahrt auf. Am 1. Mai veröffentlichte sie jetzt ihr erstes Album unter dem Titel „NORTH4EVER“.