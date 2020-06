Bernhard Ludwig über das Abnehmen

freizeit: Sie essen seit vier Jahren nur jeden zweiten Tag. Was hat sich bei Ihnen verändert?

Ludwig: Statt XXL trage ich heute M. Man merkt es, wenn man den Gürtel enger schnallen kann. Auf die Waage zu steigen, bringt nichts, weil Gewicht nichts über die Muskel-Fett-Verteilung aussagt. Weniger Fett bedeutet mehr Muskeln und damit mehr Kilos. Wer fastet, muss sich bewegen. Das ist wichtig.

freizeit: Ohne Sport geht es also auch bei Ihnen nicht.

Ludwig: Wenn ein Manager ohnehin schon knapp am Burn-out vorbeischrammt, kann ich nicht verlangen, dass er in der Woche noch 15 Stunden joggt. Ich plädiere für mehr Alltagsbewegung – Treppen steigen statt Lift fahren, eine Bus-Station früher aussteigen, generell viel zu Fuß gehen. Ein Berater von Bill Clinton hat festgestellt, dass das Leben pro Woche nur um 30 Minuten verlängert wird, wenn man jede Woche zehn Stunden joggt. Pro Jahr also nur um einen Tag verlängertes Leben. Im Büro häufig aufzustehen, ist zum Beispiel gut, weil es alle Muskeln trainiert. Dauerndes Sitzen ruiniert ohnehin das Sexualleben.

freizeit: Aha, warum das ?

Ludwig: Der Beckenboden wird kaputt, bei Frauen und bei Männern. Schauen Sie sich die ganzen Radfahrer an. Die ruinieren sich die Hoden und die Spermien. Es fängt schon bei den Schülern an. Das sind Sitzlinge. Zuerst sitzen sie in der Schule, dann vor der Hausübung, später vor dem Fernseher. Studien besagen, dass häufiges Aufstehen die Herzkreislauftätigkeit mehr anregt als Joggen.

freizeit: Wollen wir für den Rest des Interviews nicht lieber stehen?

Ludwig: Gerne. Deshalb habe ich auch einen höhenverstellbaren Tisch.

freizeit: Welche Verbesserungen konnten Sie neben dem Gewichtsverlust durch "10 in 2" noch feststellen?

Ludwig: Meine Blutwerte sind sensationell. Man wird gesünder und wie gesagt auch klüger. Es ist auch eine Burnout-Prophylaxe. Stellen Sie sich vor, Sie müssen sich jeden zweiten Tag keine Gedanken machen, was Sie essen oder kochen sollen. Dafür bleibt mehr Zeit, schöne Dinge zu tun. Geld spart man auch.

freizeit: Klingt gut. Ist es für das soziale Leben nicht trotzdem schwierig, wenn man jeden zweiten Tag fastet?

Ludwig: Warum denn? Es ist an den Nulltagen auch erlaubt, ein Glas Wein zu trinken. Bei Essenseinladungen ziehen Sie einen Joker. An diesen Tagen, darf man eine Ausnahme machen. Ich verzichte darauf, obwohl ich oft eingeladen bin. Wenn es jemand nicht schafft, einen Tag zu fasten, gehört er zum Arzt. Wir haben ein All-Inclusive-Setting. Jeder kann rund um die Uhr essen und trinken, was er will. So eine Zeit gab es noch nie. Das Einzige, was die Evolution nicht aushält, ist Überfluss.

freizeit: Nehmen Sie an den Einsertagen sehr viele Vitamine zu sich?

Ludwig: Es gab Zeiten, wo es den Menschen sehr schlecht ging. Trotzdem ist damals ihre Lebenserwartung um sechs Jahre gestiegen. Je schlechter es der Wirtschaft geht, desto gesünder sind die Menschen. Das ist pervers, aber es ist so. Ich kann mir auch im Fernsehen die ganzen Abnehmsendungen nicht anschauen, weil sie alte Konzepte zeigen, die nicht funktionieren. Das kommt mir wie ein Witz von Watzlawick vor. Ein Mann sucht unter dem Lichtschein einer Laterne seinen Schlüssel. Kommt ein Polizist und fragt an welcher Stelle er den Schlüssel verloren hat. Sagt der Mann: "Da drüben. Aber dort ist es so finster, da schaue ich nicht nach."

Info: Mitte Dezember kommt Bernhard Ludwigs neues Buch "Morgen darfst du alles essen" ins Kino. Zeitgleich erscheint das gleichnamige Buch.



