"Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller Alfio De Benedictis gestorben

Der aus der deutschen Reality-Soap-Serie "Berlin - Tag & Nacht" bekannte Schauspieler Alfio De Benedictis ist gestorben. "In tiefer Trauer haben wir von dem Tod unseres langjährigen Weggefährten Alfio De Benedictis erfahren", teilte ein Sprecher des Senders RTLzwei in der Nacht zum Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit. "Alfio verkörperte viele Jahre die Rolle des Fabrizio." Zuvor hatten mehrere Medien über den Todesfall berichtet. Der Sender machte keine Angaben zur Todesursache. Man sei in Gedanken bei den Angehörigen.