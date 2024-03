Manuel Neuer ist zum ersten Mal Vater geworden

Ehefrau Anika habe am 14. März zur Mittagszeit einen Sohn namens Luca zur Welt gebracht, schreibt etwa die deutsche Illustrierte Bunte unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen. Mutter und Kind gehe es demnach gut. Die frischgebackenen Eltern seien "überglücklich", will Bunte erfahren haben. Das Paar selbst hat sich noch nicht zur Geburt geäußert.

Ende des vergangenen Jahres habe sich das Paar das Jawort gegeben. Das Paar hält sein Privatleben zum Großteil der Öffentlichkeit fern.

Es sind aufregende Zeiten für den Bayern-Star: Gerade hat der deutsche Bundestrainer Julian Nagelsmann Neuers erwartete Rückkehr in die Nationalmannschaft verkündet.

Nagelsmann startet mit einer radikal veränderten Fußball-Nationalmannschaft in das EM-Jahr. Drei Monate vor dem Eröffnungsspiel am 14. Juni in München gegen Schottland nominierte der DFB-Chefcoach am Donnerstag in Frankfurt gleich sechs Neulinge für die Testspiele gegen Frankreich und die Niederlande. Zugleich verzichtet der 36-Jährige auf prominente Akteure wie Mats Hummels, Niklas Süle, Leon Goretzka oder Goalie Kevin Trapp.

Im 26 Mann umfassenden Aufgebot stehen neben den prominenten Rückkehrern Neuer und Toni Kroos als A-Team-Neulinge die drei Stuttgarter Waldemar Anton, Maximilian Mittelstädt und Deniz Undav, der Münchner Youngster Aleksandar Pavlovic, Jan-Niklas Beste vom 1. FC Heidenheim sowie der Hoffenheimer Maximilian Beier. Der siebente Profi ohne Länderspiel-Einsatz ist Hoffenheim-Torhüter Oliver Baumann, der schon mehrmals im DFB-Elitekreis dabei war.