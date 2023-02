Bericht: König Charles will Prinz Harry bald zurück in die Familie holen

Dem US-People-Magazin habe eine solche namentlich nicht genannte Quelle etwa verraten, dass sich Charles aus bestimmten Gründen freuen würde, wenn Harry aus den USA anreist. "Es ist ein so bedeutsamer Anlass für ihn, und er möchte, dass sein Sohn bei der Krönung dabei ist, und sie miterlebt. Er will Harry gerne wieder in der Familie haben", so der Insider. "Wenn sie die Sache nicht regeln, wird sie immer mit Charles' Regentschaft in Verbindung gebracht werden. Er hatte schon früher den Ruf eines distanzierten Elternteils, und es wäre schrecklich für ihn, wenn das so weiterginge."

Historiker Robert Lacey ordnet gegenüber People ein: "Ganz abgesehen von Charles' väterlicher Hoffnung, sich wieder mit seinem Sohn zu vereinen, besteht eine der Aufgaben der königlichen Familie darin vorzuleben, wie man mit den Problemen, die wir alle haben, auf menschliche Art und Weise umgeht." Nicht nur eine Versöhnung wäre demnach notwendig, sondern "gegenseitige Akzeptanz von unterschiedlicher Vorstellungen und Prioritäten". Harry hatte in seiner jüngst veröffentlichten Biografie "Reserve" schwere Vorwürfe gegen den Palast und seine Familie erhoben. Charles III ist seit dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II im vergangenen September britischer König. Die formelle Krönungszeremonie ist jedoch erst für den 6. Mai geplant.