Berichte: Influencerin Chiara Ferragni und Fedez trennen sich

Chiara Ferragni und Fedez soll sich laut einem Medienbericht getrennt haben. Das Paar gehört in Italien zu den Großen der Promi-Welt. Ferragni zählt zu den erfolgreichsten Mode-Influencerinnen der Welt. Die beiden haben einen Sohn und eine Tochter.

Viele fieberten 2018 der "Royal Wedding italiana" entgegen. So nannten zumindest italienische Medien die Hochzeit des Paares damals. Glaubt man diesen jetzt, soll die Ehe fünf Jahre später gescheitert sein.

Fedez sei bereits aus der gemeinsamen Villa ausgezogen, heißt es in entsprechenden Berichten, die das Paar selbst bisher nicht kommentiert hat. Gekriselt habe es demnach seit letztem Jahr.

Ermittlungen wegen Betrugs

Hinter dem Paar liegt eine schwere Zeit: Zuletzt hatte es Ferragi unter anderem im Jänner in die Schlagzeilen geschafft, weil die Mailänder Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen wegen Betrugs gegen sie aufgenommen hatte. Diese betreffen die Vermarktung eines von ihr für den Süßwarenhersteller Balocco "entworfenen" Weihnachtskuchen. Die Vermarktung des beliebten Pandoro hatte bei den Kunden und Kundinnen den Eindruck erweckt, dass Spenden für krebskranke Kinder gesammelt wurden.

Das Lebensmittelunternehmen, das den Kuchen produziert, versprach, einen Teil der Einkünfte an das Kinderspital Regina-Margherita in Turin zu spenden. Jedoch überwies Balocco dem Spital lange vor der Aktion 50.000 Euro - unabhängig von den tatsächlichen Verkaufszahlen.

Das Unternehmen der Geschäftsfrau und Balocco wurden rund drei Wochen zuvor vom Wettbewerbsamt mit einer Geldstrafe von einer Million Euro wegen "unlauterer Geschäftspraktiken" bestraft. Doch die Lage wurde für Ferragni jetzt noch schlimmer, nachdem die Mailänder Staatsanwaltschaft gegen sie Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen hat. Berichten zufolge sollten die Staatsanwälte auch andere Wohltätigkeitsinitiativen untersuchen, die von der 36-Jährigen unterstützt wurden. Bei Kampagnen für Ostereier und eine Puppe gab es möglicherweise ähnliche Muster.

"Ich bin sicher, dass aus den Ermittlungen meine Unschuld hervorgehen wird. Ich habe volles Vertrauen in die Arbeit der Justiz und habe mich mit meinen Anwälten sofort zur Verfügung gestellt, um mit ihnen zusammenzuarbeiten und so schnell wie möglich alle Einzelheiten der Geschehnisse zu klären", hieß es in einer Mitteilung der Geschäftsfrau im Jänner.

Rapper Fedez, der mit bürgerlichem Namen Federico Leonardo Lucia heißt, war an Krebs erkrankt. 2002 hatte er Details seiner Erkrankung auf Instagram bekanntgegeben. Er habe einen seltenen Tumor an der Bauchspeicheldrüse, der in einer sechsstündigen Operation entfernt worden sei, schrieb er damals.