Bericht: Hollywoodstar Kate Bosworth und Justin Long haben sich verlobt

"Der Anfang ist oft der beste Teil der Liebe. Feuerwerk, Magnete, Rebellion – die Anziehungskraft", schrieb sie damals auf Instagram. "Der Beginn signalisiert eine große Bandbreite an Möglichkeiten", so Bosworth weiter. Am Ende habe man dennoch entschieden, getrennte Wege zu gehen. "Unsere Herzen sind voll, denn wir waren noch nie so verliebt und zutiefst dankbar füreinander, wie bei dieser Entscheidung, uns zu trennen", so Bosworth in ihrem Posting.

Long war zuvor unter anderem mit Drew Barrymore liiert. Bosworth war mit Filmen wie "Blue Crush" und "Superman Returns" bekanntgeworden.