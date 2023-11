Heinos Ehefrau Hannelore Kramm in Kitzbühel verstorben

Volksmusik-Star Heino (84) trauert um seine Ehefrau Hannelore. Hannelore Kramm starb im Alter von 82 Jahren in ihrem Haus in Kitzbühel, wie Heinos Manager Helmut Werner am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zuvor hatte die Bild-Zeitung über ihren Tod berichtet. Hannelore Kramm wurde am 30. Mai 1942 in Linz geboren und war selbst auch als Sängerin und Schauspielerin tätig.

Sie starb demnach bereits am 8. November zuhause im eigenen Bett. "Heino ist am Boden zerstört und in tiefer Trauer", sagte Werner. "Das war der schlimmste Tag in seinem Leben." Heino und Hannelore galten viele Jahre als das Traumpaar der deutschen Volksmusik.

Heino lebte mit Ehefrau in Tirol

Das berühmte Paar hatte seinen Lebensmittelpunkt zuletzt nach Tirol verlegt, weil es Kramm dort besser ging. "Hannelore fühlt sich in Österreich wohler", sagte Heino 2022 in Düsseldorf, wo er 1938 auf die Welt kam. Lange Zeit hatte das berühmte Paar in Bad Münstereifel gewohnt, wo Heino seit 2019 Ehrenbürger ist. Doch das Klima sei in Kitzbühel für seine Frau besser, sagte er damals. "Wenn ich allein das Sagen hätte, würde ich nach Düsseldorf ziehen", so der blonde Barde mit der dunklen Sonnenbrille. Laut Bild habe sich Heino zum Zeitpunkt ihres Todes für Dreharbeiten in Berlin befunden.

Kramms Gesundheitszustand soll sich Medienberichten zufolge in den letzten Tagen rapide verschlechtert haben.