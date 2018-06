Benedict Cumberbatch ist auch im echten Leben ein Superheld

In Kino und Fernsehen verkörpert der britische Schauspieler Benedict Cumberbatch wahre Superhelden. Nun dürfte er Berichten zufolge auch als Zivilperson eine Heldentat vollbracht haben. Der Schauspieler saß gerade in einem Londoner Taxi, sah, dass sich jemand in Gefahr befand, zögerte nicht lange. Dank seines Mutes rettete er somit einen Fahrradboten, der zufällig gerade in der Nähe von "Sherlocks" Haus von vier Kriminellen angegriffen wurde.