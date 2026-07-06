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Ben Kingsley hört erst auf, „wenn ich eingeschläfert werde“

Der 82-jährige hat viele Projekte und proklamiert: „Ich werde erst dann mit dem Schauspielern aufhören, wenn mir ins Bein geschossen wird.“
06.07.2026, 09:26

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Ben Kingsley trägt einen dunklen Anzug mit weißem Hemd und violetter Krawatte vor einem Hintergrund mit großen roten Buchstaben.

Oscar-Preisträger Ben Kingsley („Gandhi“) denkt mit 82 Jahren noch lange nicht an den Ruhestand. „Ich werde erst dann mit dem Schauspielern aufhören, wenn mir ins Bein geschossen wird und ich wie ein altes Pferd eingeschläfert werde“, erklärte der Brite dem US-Magazin People.

Der Schauspieler verriet, dass er derzeit unter anderem an gleich sechs gemeinsamen Projekten mit seiner Frau arbeite, die Drehbuchautorin sei. Dem People-Magazin zufolge sind Kingsley und die Schauspielerin und Filmemacherin Daniela Lavender (51) seit 2007 verheiratet. Kingsley erklärt: „Mein Leben ist derzeit wunderschön, zutiefst glücklich und voller Segen.“

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Kingsley stand zuletzt für die Filmbiografie „Young Washington“ sowie die Serie „Wonder Man“ für den Streamingdienst Disney+ vor der Kamera. Der Brite, der von Königin Elizabeth II. zum Ritter geschlagen worden war, ist außerdem Teil des Ensembles für die vierte Staffel der Erfolgsserie „The White Lotus“.

Agenturen, kurier.at, kat  | 

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