Im Alpin Resort Sacher Seefeld trafen jetzt bei der 7. Ausgabe von „Bergauf mit Cultour“ wieder große Stimmen auf ein begeistertes Publikum.

„‚Bergauf mit Cultour‘ lebt nicht nur von der Musik, sondern auch von den Begegnungen. Auf der Wanderung, am Tisch und schließlich am Naturbadesee entsteht jene Nähe, die man nicht inszenieren kann“, so Initiatorin und Hotel-Grande-Dame Elisabeth Gürtler.

Auch diesmal wieder hat laut Gürtler „der charmanteste Tenor“, nämlich Michael Schade, die Intendanz übernommen und die kleinste Seebühne wurde zur ganz großen Bühne.