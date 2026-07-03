15 Jahre Italo-Gastfreundschaft: Promis feierten L'Osteria-Jubiläum in Linz
Es heißt ja so schön: „In Linz beginnt’s“ – und genau dort wurde jetzt das 15-jährige Bestehen der italienischen Markengastronomie „L’Osteria“ gefeiert. An der Linzer Promenade wurde nämlich einst das erste Restaurant eröffnet. Mittlerweile gibt es 17 in ganz Österreich.
„Wir sind in den vergangenen 15 Jahren zu einer echten Famiglia zusammengewachsen. Gemeinsam haben wir Schritt für Schritt das aufgebaut, wo wir heute stehen. Tag für Tag geben unsere Mitarbeiter mit viel Leidenschaft ihr Bestes, um unseren Gästen ein Stück italienisches Lebensgefühl zu schenken und sie glücklich zu machen. Ohne diesen außergewöhnlichen Einsatz wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen“, so die geschäftsführende Gesellschafterin Maria Klara Heinritzi.
Die Gäste:
15 Jahre L'Osteria
Simone Lugner und Johannes Höfinger
15 Jahre L'Osteria
Model Papis Loveday
15 Jahre L'Osteria
Corinna Kamper-Campisi mit Maria Klara Heinritzi
Moderatorin und Rennsport-Expertin Corinna Kamper-Campisi führte charmant durch den Abend und Sängerin Sabrina Kreutzberger sowie der deutsche Schauspieler Jörn Schlönvoigt als DJ sorgten für den passenden Sound.
Mitgefeiert haben auch: Schauspielerin Anja Kruse, Unternehmerin Alexandra Swarovski, Moderatorin Nina Kraft, Kult-Bauer Johannes Höfinger, Model Papis Loveday und Unternehmerin Simone Lugner.
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