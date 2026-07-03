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15 Jahre Italo-Gastfreundschaft: Promis feierten L'Osteria-Jubiläum in Linz

Mit einem großen Fest und viel Prominenz feierte das Restaurant L’Osteria dort wo alles begann, nämlich in Linz, das Dolce Vita.
Lisa Trompisch
03.07.2026, 12:55

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Vier Personen stehen vor einer Logowand

Es heißt ja so schön: „In Linz beginnt’s“ – und genau dort wurde jetzt das 15-jährige Bestehen der italienischen Markengastronomie „L’Osteria“ gefeiert. An der Linzer Promenade wurde nämlich einst das erste Restaurant eröffnet. Mittlerweile gibt es 17 in ganz Österreich.

„Wir sind in den vergangenen 15 Jahren zu einer echten Famiglia zusammengewachsen. Gemeinsam haben wir Schritt für Schritt das aufgebaut, wo wir heute stehen. Tag für Tag geben unsere Mitarbeiter mit viel Leidenschaft ihr Bestes, um unseren Gästen ein Stück italienisches Lebensgefühl zu schenken und sie glücklich zu machen. Ohne diesen außergewöhnlichen Einsatz wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen“, so die geschäftsführende Gesellschafterin Maria Klara Heinritzi.

Die Gäste:

Zwei Personen stehen vor einer Logowand

15 Jahre L'Osteria

Simone Lugner und Johannes Höfinger

Ein Mann in einem schwarzen Anzug steht vor einem roten Fahrzeug

15 Jahre L'Osteria

Model Papis Loveday

Zwei Personen stehen vor einer Logowand

15 Jahre L'Osteria

Corinna Kamper-Campisi mit Maria Klara Heinritzi

Moderatorin und Rennsport-Expertin Corinna Kamper-Campisi führte charmant durch den Abend und Sängerin Sabrina Kreutzberger sowie der deutsche Schauspieler Jörn Schlönvoigt als DJ sorgten für den passenden Sound.

Corinna und Danilo: „Dancing Stars“-Traumpaar hat geheiratet

Mitgefeiert haben auch: Schauspielerin Anja Kruse, Unternehmerin Alexandra Swarovski, Moderatorin Nina Kraft, Kult-Bauer Johannes Höfinger, Model Papis Loveday und Unternehmerin Simone Lugner.

Linz Österreich
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