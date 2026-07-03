15 Jahre Italo-Gastfreundschaft: Promis feierten L'Osteria-Jubiläum in Linz

Es heißt ja so schön: „In Linz beginnt’s“ – und genau dort wurde jetzt das 15-jährige Bestehen der italienischen Markengastronomie „L’Osteria“ gefeiert. An der Linzer Promenade wurde nämlich einst das erste Restaurant eröffnet. Mittlerweile gibt es 17 in ganz Österreich.

„Wir sind in den vergangenen 15 Jahren zu einer echten Famiglia zusammengewachsen. Gemeinsam haben wir Schritt für Schritt das aufgebaut, wo wir heute stehen. Tag für Tag geben unsere Mitarbeiter mit viel Leidenschaft ihr Bestes, um unseren Gästen ein Stück italienisches Lebensgefühl zu schenken und sie glücklich zu machen. Ohne diesen außergewöhnlichen Einsatz wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen“, so die geschäftsführende Gesellschafterin Maria Klara Heinritzi.

Die Gäste: