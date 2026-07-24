Ben Afflecks Mutter Chris Anne Boldt verstorben
Die Hollywood-Stars und Brüder Ben und Casey Affleck trauern um ihre Mutter, Chris Anne Boldt. Sie starb dem Branchenmagazin The Hollywood Reporter zufolge bereits am 2 Juni im Alter von 83 Jahren. Erst im Dezember habe sie die die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs erhalten.
Ben Afflecks Mutter arbeitete als Lehrerin
Boldt arbeitete 35 Jahre lang als Lehrerin und habe sich ihr Leben lang für Bürgerrechte eingesetzt, so der Hollywood Reporter. „Meine Mutter (...) studierte in Harvard, machte dort ihren Master und unterrichtete die fünfte und sechste Klasse an einer öffentlichen Schule“, erzählte Ben Affleck dem Hollywood Reporter im Jahr 2012. „Mein Vater führte eher ein Leben der Arbeiterklasse. Er ging nicht aufs College. Er war Automechaniker, Barkeeper und Hausmeister in Harvard.“ Bei der Scheidung seiner Eltern sei Ben Affleck 12 Jahre alt gewesen.
Oscar-Begleiterin
Als Affleck 1998 mit Matt Damon für das Originaldrehbuch zu dem Film „Good Will Hunting“ mit der begehrten Oscar-Trophäe ausgezeichnet wurde, erschienen beide mit ihren Müttern bei der Verleihung.
Ben Affleck hat mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner drei Kinder. 2022 heiratete er Megastar Jennifer Lopez. Nach zwei Jahren Ehe reichte diese im Sommer 2024 die Scheidung ein. Die Sängerin und der Schauspieler waren in den 2000er-Jahren schon einmal zusammen gewesen.
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