Ben Affleck hat sein Hobby zum Beruf gemacht: Schon seit seiner Jugend ist er ein großer Fan von Filmen. Kürzlich besuchte der 52-jährige Schauspieler und Regisseur das berühmte amerikanische Unternehmen "The Criterion Closet", das mehr als 1.200 Filme auf DVD, Bluray oder VHS anbietet.

Beim Stöbern wurde Affleck sentimental – und erinnerte sich an einen ganz bestimmten und bereits lange zurückliegenden Moment mit seinem Vater, berichtet das Magazin People.

Affleck hat seinen Vater nur einmal weinen gesehen

Beim 1980er-Kultfilm "Der Elefantenmensch" von David Lynch habe er seinen Vater "das erste und einzige Mal weinen gesehen", gesteht Affleck.

Der Film handelt von einem deformierten Mann (John Hurt) und dessen Arzt, dargestellt von Anthony Hopkins. "Der Elefantenmensch" ist Lynchs zweiter Spielfilm und wurde für acht Oscars nominiert. Bis heute hat er nichts von seiner Faszination eingebüßt. Dass die Handlung auf wahren Ereignissen beruht, lässt das Filmereignis noch intensiver werden.

Affleck interpretiert die Handlung so: "[Es ist] ein Film darüber, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Er ist herzzerreißend und wunderschön und … er ist für mich mit einer sehr persönlichen Erinnerung verbunden.“ Affleck kaufte sich zugleich den Film und ist sichtlich emotional, wenn er über die Erinnerung an seinen Vater spricht.