"Bergdoktor"-Star Mark Keller: "Bin schon länger geschieden"

Mark Keller wuchs am Bodensee auf, wo er auch heute noch lebt. Erstmals für Aufmerksamkeit im TV sorgte er mit einer Imitation von Dean Martin in der "Rudi Carrell Show" 1989 in der ARD. Später spielte er in den Serien "Sterne des Südens", "Alarm für Cobra 11" und seit 2008 in "Der Bergdoktor". Keller macht Musik und singt, in den sozialen Netzwerken auch gemeinsam mit seinen beiden Söhnen Aaron und Joshua, auf die er sehr stolz ist.

"Wenn ich mir früher Jungs vorgestellt habe, dann haben die beiden das noch übertroffen. Zwei kleine Glückskinder", schwärmte er 2022 im privaten Rundfunksender Hit Radio FFH aus Bad Vilbel (Wetteraukreis). Die beiden seien sein großes Glück, er habe sie "von Anfang an immer abgeknutscht".