Stefan Koubek über das "Dancing Stars"-Aus und Juror Balázs Ekker

Eigentlich wurden ja Profi Manuela Stöckl und Promi Stefan Koubek gleich als erste bei „Dancing Stars“ rausgewählt. Durch die gesundheitsbedingte Aufgabe von Kabarettist Fifi Pissecker durften sie aber wieder ran – und steigerten sich brav Woche für Woche. Für den Quickstep vergangenen Freitag gab’s 16 Jurypunkte, es reichte dann aber leider doch nicht, die beiden mussten die Show verlassen. „Es war eine sensationelle Zeit. Wir hatten Spaß, wir hatten ,Family & Friends’, wir hatten Orchester. Es war eine sehr coole Reise. Es ist natürlich schade, dass wir draußen sind, denn wir hätten schon gerne weitergemacht, aber nichtsdestotrotz nehme ich sehr viel Positives mit“, so Koubek im KURIERTV-Tanz-Talk. Die ganze Sendung:

Tanz Talk mit Stefan Koubek und Manuela Stöckl

Nur auf eine richtige Entschuldigung von Juror Balázs Ekker wartet er immer noch. In der „Family & Friends“-Show hat dieser ja Koubeks Lebensgefährtin Kinga als „Requisit“ bezeichnet.

„Es hat bis jetzt nichts Direktes gegeben. Es hat die zwei Sätze am Freitag in der Show gegeben. Ich sag’ jetzt mal so, ein Versuch, sich zu entschuldigen, aber zu dämlich, um sich wirklich zu entschuldigen. Ich möchte auch gar nicht mehr viel darüber reden, denn das ist es nicht wert“, so Koubek, der sich spaßhalber als „Tanz-Legastheniker“ bezeichnet. „Es muss ja immer einen geben, der auf die Flasche aufpasst in der Disco. Das war immer ich. Die anderen sind tanzen gegangen. Dementsprechend hab ich nie das Bedürfnis gehabt zu tanzen. Das wird sich jetzt hoffentlich ändern. Ich bin schon gespannt, wenn ich wo unterwegs bin, wo getanzt wird, ob ich dann tanzen werde. Aber, ich gehe davon aus, die Hemmschwelle ist auf alle Fälle weg.“

© Kurier Manuela Stöckl und Stefan Koubek im Gespräch mit Lisa Trompisch

Und während andere Dancing-Stars-Promis wie Eva Glawischnig (Rippen), Aaron Karl (angeblich ebenfalls Rippen), Andi Wojta (Knie) und Anna Strigl (blaue Flecken) schon mit Wehwehchen kämpfen, hat Koubek seine Tanz-Reise körperlich unbeschadet überstanden. Aber just danach hat er sich am Arm verletzt. „Ich muss mich wieder an Gartenarbeit gewöhnen oder am Fahrrad herumschrauben“, meint er lachend.

Und natürlich haben die beiden auch ihre Favoriten, so findet Manuela Stöckl besonders zwei Promi-Männer richtig gut. „Mir gefällt Paulus Bohl wahnsinnig gut. Er macht einen super Job, aber auch Aaron Karl macht das richtig gut und ich finde es so cool, dass wir eine Staffel haben, wo die Männer so richtig Gas geben. Von dem her würde ich sagen, einer von den zweien.“

Von Aaron Karl ist auch Koubek ganz angetan. „Weil wir uns unglaublich gut verstanden haben und eine richtige Gaude gehabt haben. Und die Art, wie er tanzt! Es schaut einfach lässig aus, das Schauspielerische macht er sensationell. Und irgendwie trainiert er wie ein Viech und er macht das echt gut.“ Auf die Frage, welchen Sportlerkollegen er denn gerne in den ORF-Ballroom schicken würde, meint er lachend: „Das traue ich jedem Sportlerkollegen zu. Wenn ich es geschafft habe, dann schafft es jeder. Vielleicht der Peter Stöger. Der will nämlich genau gar nicht. Deshalb Peter, komm ein bissl tanzen! Das wird schon.“ Was Stöckl und Koubek jetzt weiter vorhaben und was sie zu Dimitar Stefanins Ausrutscher sagen, sehen Sie im Video oben.