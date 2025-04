"Rock Me Amadeus" bei "Dancing Stars" - und ein bekannter deutscher Gastjuror

In der siebenten Live-Show am kommenden Freitag gibt's nicht nur spannende Salsa-Duelle, sondern ein ganz besonderes Special.

Anlässlich 40 Jahre "Rock Me Amadeus" bringen Mitglieder der Original-Band von Falco gemeinsam mit heimischen Star-Solisten den Original-Sound in den "Dancing Stars"-Ballroom. Mit dabei sind Ana Milva Gomes, Drew Sarich, Edita Malovčić, Georgij Makazaria, Andie Gabauer, Roman Gregory, Tini Kainrath und Moritz Mausser, der Hauptdarsteller der Erfolgsproduktion "Rock Me Amadeus".

Und ein ganz besonderer Gast wird am Jurypult Platz nehmen - nämlich der deutsche Schlagerstar Ross Antony!