Rebecca Mir und Massimo Sinató: So begann ihre Liebesgeschichte bei "Let's Dance"

Mir, die mit "Germany's Next Topmodel" bekannt wurde und auch als Moderatorin arbeitet, verriet, dass sie "wie auf Wolke 7 war", als sie die Anfrage zur Show bekam. Mit Massimo habe sich damals Zeit lassen wollen. "Ich glaube ich bin da ein bisschen langsam", so das Model. "Ich brauche da ein bisschen Zeit."

Von Anfang an auf einer Wellenlänge

Dass die Chemie stimmt, dürfte beiden trotzdem schnell klar geworden sein: "Massimo war natürlich sehr charmant von Anfang an und konnte gut tanzen, das hat natürlich super funktioniert. Ich glaube, das hat sich mit der Zeit irgendwie so ergeben, weil wir von Anfang an auf einer Wellenlänge waren."