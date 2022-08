Ben Affleck und Jennifer Lopez auf Flitterwochen in Italien

Popstar Jennifer Lopez und Schauspieler Ben Affleck sind in ihre Flitterwochen gestartet. Auf Fotos, die Page Six vorliegen, sind die Frischverm√§hlten auf einem Boot zu sehen - laut dem Bericht des Promiportals vor der K√ľste von Tremezzo am Comer See.

Am Wochenende hatten Lopez und Hollywood-Star Affleck auf dem Anwesen des Schauspielers im US-Staat Georgia eine große Hochzeitsfeier abgehalten, wie US-Medien zuvor berichteten. Im Juli machte es das Paar bereits in der Casino-Stadt Las Vegas im US-Staat Nevada amtlich. Dort gaben sie sich um Mitternacht in einer kleinen Hochzeitskapelle das Jawort.