Ben Affleck in Dreiecksbeziehung: "Eine emotionale Achterbahnfahrt"

Seit Tagen schon sorgen Ben Affleck und Jennifer Garner für Gerede. Ein Video – aufgenommen nur wenige Tage, nachdem die Scheidung von Jennifer Lopez und Ben Affleck letzten Monat offiziell rechtskräftig wurde – in dem zu sehen ist, wie Affleck seiner Ex-Frau Jennifer Garner zärtlich den Arm um die Taille legt, als wären sie ein Paar, machte Schlagzeilen.

Einer zu viel: Garners Freund stellt Ultimatum

Eine Quelle plauderte gegenüber People aus, dass Affleck seine Zeit mit Garner normalerweise genießt, aber er "in letzter Zeit besonders ausgelassen und viel liebevoller" zu sein scheint. Auch wenn ein anderer Insider betonte, die beiden wären lediglich gute Freunde.

Über Jennifer Lopez heißt es, sie würde sich insgeheim betrogen fühlen, von ihrem Ex-Mann, der jetzt wieder vermehrt mit der Mutter seiner Kinder Zeit verbringt. Doch auch Garners Partner John Miller soll das Video von dem intimen Moment zwischen seiner Freundin und Affleck gegen den Strich gegangen sein.

"John weiß, dass zwischen Jen und Ben nichts läuft, aber er findet, dass diese Bilder nicht gut aussehen und dass es respektlos gegenüber ihrer Beziehung ist", zitierte Page Six vor wenigen Tagen. Der Quelle zufolge habe Miller Garner ein Ultimatum gestellt: "Er will so etwas nicht mehr sehen oder er hat keine andere Wahl, als zu gehen."