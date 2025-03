"Betrogen": Lopez' Reaktion auf Afflecks Turtel-Fotos mit Garner enthüllt

Ein Video – aufgenommen nur wenige Tage, nachdem die Scheidung von Jennifer Lopez und Ben Affleck letzten Monat offiziell rechtskräftig wurde – in dem zu sehen ist, wie Affleck seiner Ex-Frau Jennifer Garner zärtlich den Arm um die Taille legt, sorgte diese Woche für Spekulationen. Aufgenommen wurde die Szene bei einem gemeinsamen Familienausflug in einen Paintball-Park. Auch sonst schien sich das ehemalige Paar bestens zu verstehen, wie von Page Six veröffentlichte Fotos zeigen (zu sehen hier).