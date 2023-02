Ben Affleck: Bomben-Deal abseits des Filmgeschäfts

Das neue Jahr startet gut für Hollywoodstar Ben Affleck. Wie Radar Online berichtet, soll der ehemalige "Batman"-Star einen lukrativen Mehrjahresvertrag mit der Schnellrestaurantkette Dunkin Donuts unterzeichnet haben. Der Werbedeal soll Affleck einen fast achtstelligen Betrag einbringen, heißt es.

Ben Affleck verkauft jetzt Donuts

Kürzlich wurde Ben Affleck beim Dreh für einen Werbespot für die Donut-Kette gesichtet. Kunden dürften wohl nicht schlecht gestaunt haben, als sie ihre Bestellung im Drive-In einer Dunkin-Donut-Filiale in Medford, im US-Bundesstaat Massachusetts, in Empfang nahmen und von keinem Geringerem als Hollywood-Star Affleck im Angestellten-Outfit bedient wurden.

Eine Kundin namens Lisa Mackay, die vorbeifuhr, um ihren Kaffee abzuholen, beschrieb Affleck als "schlagfertig und lustig". Sie sagte den lokalen Nachrichten, dass sie gebeten wurde, eine Freigabe zu unterschreiben, weil man gerade für einen Werbespot filmte. "Danke @benaffleck @jlo für meinen Kaffee heute Morgen!", schrieb sie am 10. Jänner unter ein Foto des Filmstars auf Instagram, das rasant im Netz verbreitet wurde. Auch Lopez soll am Set verweilt haben, aber nicht Teil der Dreharbeiten gewesen sein, so Radar Online.