Bella Hadid über Lyme-Borrelliose: Fühlte mich austauschbar
US-Model Bella Hadid leidet seit längerer Zeit unter der Infektionskrankheit Lyme-Borreliose.
Immer wieder erzählt sie, wie es ihr damit geht. Als sie fast ein Jahr lang aufgrund ihrer Behandlung Termine nicht einhalten konnte, habe sie weinen müssen, sagt Hadid in einem in der italienischen Vogue veröffentlichen Gespräch mit Schwester Gigi Hadid. "Ich habe mich austauschbar gefühlt."
Heute wisse sie, dass sie "Nein" sagen kann, wenn es nötig ist. Hadid: "Ich glaube, das ist etwas, womit ich wirklich zu kämpfen hatte und worüber ich in der Therapie viel gesprochen habe. Weißt du, meine Erfolge und die Dinge, die ich in meiner Arbeit tue, sagen nichts darüber aus, wer ich als Person bin, und wie sehr ich geliebt werde oder wie gut ich bin, hat nichts mit den Jobs zu tun, die ich annehme."
Aktuell ist Hadid in der Disney+-Serie "The Beauty" zu sehen. Die Dreharbeiten fanden dem Model zufolge in einer Zeit statt, in der "ich körperlich und emotional sehr angeschlagen war: Wir haben sechs Monate lang gedreht, also mitten in meiner Behandlung wegen Lyme-Borreliose und während ich mich mit anderen Dingen in meinem Privatleben auseinandersetzen musste. Es hat mich emotional viel gekostet, aber ich habe es geschafft, all diese Emotionen mit meinem Körper auszudrücken und sie in meine Kunst und meine Arbeit zu kanalisieren. Das hat mir große Befriedigung verschafft", so Hadid im Vogue-Gespräch.
Seit Jahren in Behandlung
In den Monaten zuvor sei die Krankheit noch einmal schlimmer geworden, aber sie habe auch endlich eine gute Behandlung bekommen, schrieb Hadid im Sommer 2023. Davor hatte sie sich zwischenzeitlich aus der Modewelt zurückgezogen. Lyme-Borreliose ist eine bakterielle Infektionskrankheit, die durch Zeckenbisse übertragen werden kann.
Auch Popstar Justin Timberlake hat kürzlich in einem emotionalen Posting auf Instagram bekanntgegeben, erkrankt zu sein. Er habe mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, schrieb der "Cry Me A River"-Sänger im vergangenen Jahr. Das Leben mit Borreliose könne psychisch und körperlich "unerbittlich kräftezehrend" sein. Er sei von der Diagnose zunächst schockiert gewesen, aber es sei eine Erklärung dafür, warum er bei Auftritten starke Nervenschmerzen habe.
