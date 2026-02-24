Bella Hadid über Lyme-Borrelliose: Fühlte mich austauschbar

US-Model Bella Hadid leidet seit längerer Zeit unter der Infektionskrankheit Lyme-Borreliose. Immer wieder erzählt sie, wie es ihr damit geht. Als sie fast ein Jahr lang aufgrund ihrer Behandlung Termine nicht einhalten konnte, habe sie weinen müssen, sagt Hadid in einem in der italienischen Vogue veröffentlichen Gespräch mit Schwester Gigi Hadid. "Ich habe mich austauschbar gefühlt." Heute wisse sie, dass sie "Nein" sagen kann, wenn es nötig ist. Hadid: "Ich glaube, das ist etwas, womit ich wirklich zu kämpfen hatte und worüber ich in der Therapie viel gesprochen habe. Weißt du, meine Erfolge und die Dinge, die ich in meiner Arbeit tue, sagen nichts darüber aus, wer ich als Person bin, und wie sehr ich geliebt werde oder wie gut ich bin, hat nichts mit den Jobs zu tun, die ich annehme."

Aktuell ist Hadid in der Disney+-Serie "The Beauty" zu sehen. Die Dreharbeiten fanden dem Model zufolge in einer Zeit statt, in der "ich körperlich und emotional sehr angeschlagen war: Wir haben sechs Monate lang gedreht, also mitten in meiner Behandlung wegen Lyme-Borreliose und während ich mich mit anderen Dingen in meinem Privatleben auseinandersetzen musste. Es hat mich emotional viel gekostet, aber ich habe es geschafft, all diese Emotionen mit meinem Körper auszudrücken und sie in meine Kunst und meine Arbeit zu kanalisieren. Das hat mir große Befriedigung verschafft", so Hadid im Vogue-Gespräch.