Bericht: Model Bella Hadid nach 2 Jahren von Adan Banuelos getrennt
Model Bella Hadid hat sich US-Medienberichten zufolge nach zwei Jahren von ihrem Partner, Reiter Adan Banuelos, getrennt. Das Promiportal Page Six schreibt unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle, dass die beiden eine "turbulente " On-Off-Beziehung führten. Hadid und Banuelos würden Page Six zufolge geschäftlich verbunden bleiben, da sie gemeinsam Pferde im Wert von mehreren Millionen US-Dollar besitzen würden.
Ein anderer Insider verriet im Gespräch mit Entertainment Tonight, dass Hadid sich derzeit in die Arbeit stürze und Zeit mit engen Freunden verbringe. "Bella gibt ihr Bestes, um positiv zu bleiben und sich abzulenken, seit sie sich getrennt haben (...). Sie verarbeitet die Trennung noch immer, da es eine sehr ernsthafte Beziehung war." Offiziell bestätigt wurde die Trennung bislang nicht.
Familiengründung geplant
Gedanklich steckten beide schon in der Familienplanung. "Ich denke viel über Familie nach", hatte die die 29-Jährige im vergangenen Jahr der britischen Ausgabe des Magazins Vogue erzählt. "Ich kann es kaum erwarten, Mutter zu werden." Schon jetzt glaube sie, vielen Menschen wichtig zu sein, "aber in dieser wirklich intimen Weise, die Person zu sein, auf die sich jemand immer verlassen kann - das wird mein Leben verändern", erklärte Hadid. Inzwischen befinde sie sich daher an einem Punkt in ihrem Leben, an dem sie glaube, dass das Muttersein "wirklich zu mir passt". "Ich glaube, das würde mich wirklich glücklich machen." Banuelos teile ihre Wünsche zum Gründen einer Familie, hatte Hadid erklärt. "Er arbeitet für seine Familie, er arbeitet für seine Kunden und er arbeitet in der Hoffnung, eines Tages ein Zuhause und eine Familie aufzubauen."
