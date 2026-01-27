Bericht: Model Bella Hadid nach 2 Jahren von Adan Banuelos getrennt

Model Bella Hadid hat sich US-Medienberichten zufolge nach zwei Jahren von ihrem Partner, Reiter Adan Banuelos, getrennt. Das Promiportal Page Six schreibt unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle, dass die beiden eine "turbulente " On-Off-Beziehung führten. Hadid und Banuelos würden Page Six zufolge geschäftlich verbunden bleiben, da sie gemeinsam Pferde im Wert von mehreren Millionen US-Dollar besitzen würden.

Ein anderer Insider verriet im Gespräch mit Entertainment Tonight, dass Hadid sich derzeit in die Arbeit stürze und Zeit mit engen Freunden verbringe. "Bella gibt ihr Bestes, um positiv zu bleiben und sich abzulenken, seit sie sich getrennt haben (...). Sie verarbeitet die Trennung noch immer, da es eine sehr ernsthafte Beziehung war." Offiziell bestätigt wurde die Trennung bislang nicht.